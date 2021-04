FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : le patron de Dortmund fait une grande annonce sur l'avenir de Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Erling Haaland et le Borussia Dortmund jouent gros ce soir. Hélas pour eux, le poids du public du Signal Iduna Park ne pourra peser sur l'issue du quart de finale retour de Champions League contre Manchester City, qui les a battus 2-1 à l'aller. Largués dans la course à la C1 en Bundesliga, les Schwarzgelb n'ont plus que la Coupe d'Allemagne et l'Europe pour rêver cette saison. D'où la nécessité de rester un exploit ce soir.

"Je crois que je sais où il jouera"

Avant ce match explosif contre City, le directeur sportif du BvB, Hans-Joachim Watzke, a expliqué à la BBC que l'avenir de son grand buteur, Erling Haaland, était quasiment écrit. Mieux, l'Allemand saurait déjà où jouera son joueur la saison prochaine ! Mais il a aussi envoyé un message clair aux clubs qui le convoitent…

"Tout ce qui compte, c'est où jouera Haaland après le 1er septembre. Je crois que je sais où il jouera, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Les clubs riches doivent savoir que quand ils veulent l'un de nos joueurs, ils ont deux possibilités : la première est que je leur dise qu'ils n'ont aucune opportunité de négocier, la deuxième, c'est qu'ils respectent le tarif que nous avons fixé. Nous sommes très clairs et honnêtes." Le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City savent donc que pour avoir Haaland, ce sera 150 M€ ou rien !