FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Xavi a choisi ses 2 priorités, le clan Vinicius fait jaser

On vous parle d'un autre temps. Lorsque le FC Barcelone faisait jeu égal avec le Real Madrid et que le club catalan pouvait, avec ses finances, rivaliser avec la Maison Blanche. C'était en 2018, notamment, lorsque l'attaquant brésilien, Carlos Vinicius, n'enfilait pas encore les buts au Bernabeu et ailleurs. C'est d'ailleurs le cas cette saison, puisqu'avec avec ses 10 buts et 7 passes décisives, le Brésilien est l'un des hommes forts du groupe de Carlo Ancelotti.

Il aurait pu en être différemment. Comme le raconte au quotidien espagnol, Sport, son agent, Federico Pena. "Oui, le FC Barcelone était une vraie option. Mais à l'époque, nous gagnons plus de commissions si il va au Real et, surtout, le joueur n'est pas dans l'ombre de Neymar, qui à son tour est dans l'ombre de Messi. (…) Avec Vinícius à Madrid, nous avons l'opportunité de dominer les deux plus grands clubs du monde."

En Espagne, toujours, mais cette fois à la Une du Mundo Deportivo, les attentes de Xavi, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, seraient connues. Et elles seraient au nombre de deux, en attaque. En priorité, l'ancien parisien, Edinson Cavani, en fin de contrat en juin prochain à Manchester United. Autre solution, plus surprenante, l'attaquant allemand Timo Werner, qui évolue à Chelsea. Arrivé en 2020 chez les Blues, il ne s'impose guère et pourrait être tenté par un prêt en Catalogne. Reste à savoir si les finances du Barça permettent même une telle opération.