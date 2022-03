FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : une grande annonce cette semaine pour Haaland ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Erling Haaland est convoité. L’attaquant norvégien attire de nombreux clubs en Espagne et en Angleterre et quittera Dortmund à la fin de la saison. En Espagne, le Barça et le Real se disputent l’attaquant, mais une annonce devrait être faite la semaine prochaine sur la position d’un des deux clubs. Le journaliste espagnol Josep Pedrerol pourrait faire une annonce la semaine prochaine sur le Real Madrid dans ce dossier.

City plus dangereux que le Barça ?

« Cette semaine, j'espère annoncer si oui ou non le Real Madrid se positionne sur Haaland, a-t-il déclaré hier soir dans l'émission El Chiringuito. Le Real Madrid considère que son rival est City et que le Barça ne peut pas entrer dans la course. » Une annonce importante pour le futur d’Erling Haaland.

⚠️¡Estáis avisados!⚠️



🚨 @jpedrerol: "Esta semana espero anunciar si el Real Madrid va o no a por Haaland". #ChiringuitoHaaland pic.twitter.com/l5ZKoxHAfC — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 14, 2022