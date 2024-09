Mercato : Haaland donne sa nouvelle réponse au Real Madrid, le Barça a déjà deux priorités pour 2025

La presse catalane

Sport : "Hansi Flick confidentiel"

On commence par Sport, qui a fait sa Une de ce samedi sur le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, et en dit plus sur l'homme qu'il est. Le quotidien catalan s'inquiète aussi de la blessure de Robert Lewandowski, sorti à la 72e minute du match entre l'Écosse et la Pologne (2-3) en raison d'une douleur musculaire.

🗞️ 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



🤫 Hansi Flick confidencial

🚨 Susto para Lewandowski con Polonia

✅ La Liga F se pone en marcha

🥉 Un bronce histórico en tenishttps://t.co/msY6JDERWk — Diario SPORT (@sport) September 6, 2024

Mundo Deportivo : "Kimmich et Tah, libres en 2025"

De son côté, Mundo Deportivo nous apprend que Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), qui arrivent tous deux en fin de contrat en juin prochain, seraient les deux priorités du Barça pour l'été prochain.

La presse madrilène

Marca : "Renouvellement et clause libératoire"

Du côté de la presse madrilène, Marca annonce qu'Erling Haaland ne fermerait pas la porte au Real Madrid dans le futur alors que Manchester City s'activerait pour prolonger son contrat.

AS : "Sudoku pour Ancelotti"

Enfin, AS revient sur la cascade de blessures du Real Madrid. Ayant pas moins de huit joueurs sur le flanc, Carlo Ancelotti a un vrai sudoku à résoudre.

