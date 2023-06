Havertz plutôt que Kane au Real Madrid, Xavi fait une annonce sur le retour de Messi au FC Barcelone

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Marca : la légende continue Le quotidien sportif se fie aux propos de Karim Benzema lors de son gala organisé hier et qui l'a vu recevoir un trophée pour l'ensemble de son œuvre au Real Madrid. Marca est persuadé que l'attaquant de 35 ans va continuer encore un an dans la capitale espagnole. Portada de @marca :



“LA LEYENDA CONTINÚA.” pic.twitter.com/dU74T15C8F — Real Madrid 🤍 (@MadridismoreaI) June 1, 2023 AS : Havertz entre en scène Que Benzema reste ou pas, il faudra une doublure de très haut niveau pour la saison prochaine. Si Harry Kane est la priorité, il est très cher, puisque Tottenham réclame M€ au minimum. Ce qui fait que les Merengues lorgneraient également du côté de Chelsea, où l'Allemand Kai Havertz est poussé vers la sortie. 📰 La portada del @diarioas, con @As_TomasRoncero



'Kai Havertz entra en escena'



🗣️ "A Carlo Ancelotti le gusta Harry Kane" pic.twitter.com/XyAhmARgfu — El Larguero (@ellarguero) June 1, 2023

Du côté de la presse catalane

Sport : il y a match !

Les médias catalans reprennent espoir concernant un retour de Lionel Messi à Barcelone. Le fait que Christophe Galtier ait annoncé le départ de l'Argentin du PSG fait que la possibilité d'une prolongation est écartée. Et qu'il ne reste donc que trois pistes au champion du monde : le Barça, l'Arabie Saoudite et l'Inter Miami.

El Mundo Deportivo : Xavi assure que "Messi décidera la semaine prochaine"

Dans un entretien exclusif à EMD, l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, assure que Lionel Messi prendra la décision concernant son avenir après les dernières journées de L1 et de Liga ce week-end. Et que les Blaugranas ont fait tout leur possible pour faire revenir l'idole.

Pour résumer Même si Karim Benzema reste au Real Madrid cet été, sa direction lui cherche une doublure de très haut niveau. Harry Kane est une priorité mais il est très cher, ce qui incite les dirigeants merengue à lorgner l'Allemand Kai Havertz (Chelsea).

