Juventus – Mercato : Georgina prend la défense du journaliste à l'origine du scoop CR7 au Real Madrid !

Il y a deux jours, une information signée du journaliste Edu Aguirre a mis le feu à la toile. Dans El Chiringuito, l'intéressé a en effet assuré que Carlo Ancelotti souhaitait faire revenir Cristiano Ronaldo au Real Madrid et avait fait passer un message en ce sens à sa direction. Une information démentie sur les réseaux sociaux par le coach merengue... Et CR7 lui-même.

Aguirre soutenu pour son raté sur Cristiano Ronaldo

Là où l'affaire prend un virage étonnant, c'est qu'Edu Aguirre est justement un ami proche de Cristiano Ronaldo et qu'après sa « bombazo » ratée, il a reçu le soutien de … Georgina Rodriguez, la compagne de l'attaquant de la Juventus, laquelle avait également rigolé dès mardi du démenti de Carlo Ancelotti.

Attaqué par certains fans pour son scoop manqué, Aguirre a bénéficié d'un fort soutien de Josep Pedrerol, lequel a pris la parole pour défendre le sérieux du travail réalisé dans El Chiringuito. Partagée sur Instagram, la séquence a fait réagir Georgina. Alors que Pedrerol appuie sur le fait de travailler avec les meilleurs journalistes, Madame CR7 acquièse : « Surtout Edu Aguirre. Un bon professionnel, un bon journaliste, une bonne personne et un bon ami. Nous vous aimons », a-t-elle écrit. Etrange de A à Z cette histoire...