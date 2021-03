Juventus - Mercato : les 2 principaux obstacles à un retour de CR7 au Real Madrid

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La rumeur d'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid a enflammé les presses espagnoles et italiennes hier. Mais, déjà, le Portugais a douché les enthousiasmes via un message sur les réseaux sociaux dans lequel il expliquait qu'il n'oubliait pas. On peut y lire une certaine rancune à l'égard de Florentino Pérez, qui n'aurait pas tenu certaines promesses en 2018, le forçant au départ. Dans L'Equipe du jour, Frédéric Hermel explique que le président du Real a également des choses à reprocher à son ancien joueur et que cela constitue l'un des deux obstacles à un retour dans la capitale espagnole…

La rancune de 2018, l'objectif du rajeunissement

« L’aspect financier n’est pas le plus décisif dans cette affaire, peut-on lire dans L'Equipe, car, même si Ronaldo s’est rabiboché avec Florentino Pérez une bonne année après la violente séparation de 2018 et que le président a eu depuis, publiquement, des mots gentils à son égard, la rancune reste tenace. « Pérez n’a pas oublié que Cristiano avait gâché la fête le soir de la troisième victoire de suite en Ligue des champions en affirmant, depuis la pelouse et quelques minutes seulement après la fnale contre Liverpool (3-1), qu’il songeait à partir. L’exploit du Real avait été totalement occulté par cette déclaration », explique une source interne. »

« De plus, et là réside peut-être le plus gros obstacle à un retour, Ronaldo appartient au passé. L’objectif des responsables madrilènes est de se séparer de plusieurs joueurs emblématiques et de préparer un avenir avec de nouvelles stars comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Des footballeurs quinze ans plus jeunes que CR7… »