Le Barça en remet une couche sur Mbappé, le Real Madrid affine son plan

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La presse madrilène

Marca : "Accrochés à Bellingham"

On commence par Marca, qui fait ce mercredi sa Une sur Jude Bellingham. Lors de la victoire face à l'AC Milan (3-2), le nouveau milieu de terrain du Real Madrid a montré qu'il était un joueur de classe mondiale. Concernant l'avenir de Kylian Mbappé, le quotidien madrilène croit savoir que le Real Madrid resterait silencieux car le club merengue attendrait de voir la suite des événements et ne devrait pas faire un pas ferme cet été tant qu'il ne verra pas une possibilité de transfert à 100%.

AS : "La formule arabe"

De son côté, AS s'attarde sur les contacts noués entre l'entourage de Kylian Mbappé et le club saoudien d'Al-Hilal, dont l'offre de 300 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat du crack de Bondy aurait été accepté par le Paris Saint-Germain.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, miércoles 26 de julio



📰 LA FÓRMULA ÁRABE pic.twitter.com/APjouMjKA0 — Diario AS (@diarioas) July 25, 2023

La presse catalane

Sport : "Moment Ansu Fati"

Du côté de la presse catalane, c'est Ansu Fati qui fait la Une de Sport. Débarrassé de ses problèmes physiques au genou, l'ailier gauche espagnol a les moyens de gagner sa place de titulaire au FC Barcelone lors de cette intersaison.

#PortadaSPORT 🗞



👀 "Momento Ansu"



💪 España, a por la clasificación



🇺🇸 El Barça, preparado para debutar en EEUU ante el Arsenal https://t.co/bwAnDxcRwN pic.twitter.com/4ev9yXKrus — Diario SPORT (@sport) July 25, 2023

Mundo Deportivo : "Enfin Barça"

Enfin, on clôture cette revue de presse espagnole par Mundo Deportivo, qui s'attarde sur le match amical entre Arsenal et le FC Barcelone, prévu la nuit prochaine. Le quotidien catalan relaie, par ailleurs, les déclarations du vice-président blaugrana, Rafa Yuste, sur la folle rumeur Kylian Mbappé au Barça. "Je ne suis pas là pour alimenter les rumeurs. Avec Ilkay Gündogan, Oriol Romeu et Iñigo Martinez, nous sommes déjà meilleurs que la saison dernière."

