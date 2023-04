Le Barça et l'Inter Milan préparent un échange, une signature imminente au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

La presse catalane

Sport : "Dernière ligne droite"

On commence par la presse catalane et Sport, qui s'attarde sur le déplacement ce dimanche (16h15) du FC Barcelone sur la pelouse de Getafe, club de la banlieue madrilène. Un match qui pourrait sonner le gras de la victoire finale du Barça en Liga. Sport relaie également l'information de La Gazzetta dello Sport selon laquelle le Barça et l'Inter Milan prépareraient un échange. Les noms de Samuel Umtiti, Marcos Alonso et Marcelo Brozovic sont évoqués.

#PortadaSPORT 📰



💥 Recta final de LaLiga para el Barça



🔥 El Madrid sufrió más de lo esperado en cádizhttps://t.co/M12Aj0WAGw — Diario SPORT (@sport) April 15, 2023

Mundo Deportivo : "Train au titre"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui a fait un jeu de mot en titre de sa Une. "Train au titre", a titré le journal catalan, faisant référence au fait que les Blaugrana se sont déplacés en train pour aller à Madrid.

La presse madrilène

Marca : "Branchés à Londres"

Du côté de Marca, on se réjouit de la victoire ce samedi du Real Madrid à Cadiz (2-0), trois jours avant le quart de finale retour de la Ligue des Champions face à Chelsea. Par ailleurs, le quotidien madrilène annonce que Toni Kroos, à qui il ne reste plus que deux mois et demi de contrat avec la Casa Blanca, devrait prolonger d'une saison supplémentaire son bail avec le club merengue.

AS : "À Londres comme un coup de feu"

Enfin, AS revient également sur le succès des hommes de Carlo Ancelotti sur la pelouse de Cadiz.