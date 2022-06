Le Real Madrid attend 2024 pour recruter Haaland, le Barça a cinq recrues dans le viseur

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Mundo Deportivo : "Lewandowski, plus près"

Alors que c'est le basketteur, Stephen Curry, sacré champion de NBA avec les Golden State Warriors, qui fait la Une ce samedi de Mundo Deportivo, le quotidien catalan a confirmé que le FC Barcelone préparait une nouvelle offre au Bayern Munich pour recruter Robert Lewandowski.

Sport : "À signer"

De son côté, Sport fait un point plus global sur le mercato estival du Barça, qui rappelle que le club blaugrana voudrait signer les défenseurs de Chelsea, César Azpilicueta, Andreas Christensen et Marcos Alonso, le milieu de terrain de l'AC Milan, Franck Kessié, et donc l'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

AS : "Haaland 2024"

Le quotidien madrilène, AS, fait lui sa Une sur Erling Haaland, qui serait toujours sur la feuille de route du Real Madrid. Alors que l'attaquant norvégien, qui a rejoint cet été Manchester City, aurait une clause libératoire de 150 millions d'euros dans deux ans, le club merengue, qui voit en l'ancien joueur du Borussia Dortmund le remplaçant idéal de Karim Benzema, pourrait passer à l'attaque pour le recruter à l'été 2024.

Marca : "Benzema jusqu'en 2024"

Marca s'attarde lui sur l'avenir de Karim Benzema. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Casa Blanca, l'attaquant français pourrait prolonger d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2024.

