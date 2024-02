Le Real Madrid demande le sacrifice ultime à Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Comme quasiment tous les soirs, l'émission espagnole El Chiringuito a consacré une partie de ses débats à Kylian Mbappé. Le présentateur, Josep Pedrerol, a fait plusieurs révélations. Selon lui, il y aurait 70% de chances que l'attaquant du PSG s'engage avec le Real Madrid en juin prochain. Néanmoins, il assure que pour le moment, rien n'est signé entre les deux parties. Et surtout, ce qui pourrait être un problème dans les négociations, il prétend que les Merengue demanderaient un gros sacrifice au natif de Bondy : qu'il prouve qu'il a changé au niveau du comportement.

Le Real veut que Mbappé mette de côté son ego

Selon Pedrerol, cela signifie que le Real Madrid attend de sa future recrue qu'elle se fonde dans le vestiaire merengue et qu'elle comprenne qu'elle ne sera qu'une star parmi d'autres au sein de la Maison Blanche. A Paris, Mbappé est la superstar et a droit à tous les privilèges. A Madrid, ce ne sera pas le cas. Il devra faire preuve d'humilité et convaincre les tauliers par son investissement avant d'espérer en faire partie. Le Real Madrid attend de Kylian Mbappé qu'il s'assoit sur son ego alors qu'une bonne partie de la France du football l'a placé sur un piédestal. Pas gagné...

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

Podcast Men's Up Life