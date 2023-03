Le Real Madrid fixe son prix limite pour Bellingham, trois recrues déjà bouclés par le Barça ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Mundo Deportivo :

Dans son édition du jour, Mundo Deportivo s'attarde sur le mercato estival que prépare le Barça. Un mercato à moindre frais où le défenseur central de l'Athletic Bilbao, Iñigo Martínez, le milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gündogan, et l'attaquant de Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang, tous trois en fin de contrat cet été, pourraient notamment venir en Catalogne gratuitement.

Sport :

De son côté, Sport fait sa Une sur l'interview explosive du père d'Ansu Fati, qui a mis le feu au FC Barcelone.

Marca :

Du côté de la presse madrilène, Marca s'attarde sur la fin de saison du Real Madrid et estime que la saison des Merengue se jouera surtout lors de la demi-finale retour de la Coupe du Roi face au Barça et lors de la double confrontation contre Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions.

AS :

Enfin, AS fait le point sur le dossier Jude Bellingham et annonce que le Real Madrid ne devrait pas débourser plus de 100 millions d'euros pour tenter de recruter le milieu de terrain du Borussia Dortmund.