Les conditions de l'arrivée de Zidane au Bayern Munich sont connues !

C'est officiel depuis hier : Thomas Tuchel ne sera plus le coach du Bayern Munich la saison prochaine. La question de sa succession se pose donc et un nom revient avec insistance : Zinédine Zidane. Selon Ekrem Konur, le Marseillais est intéressé, lui qui a décliné l'Algérie récemment. Mais Zizou n'est qu'un plan B derrière Xabi Alonso.

Sauf que l'Espagnol, qui réalise une saison exceptionnelle à Leverkusen, est encore lié au Bayer, où il pourrait rester au moins une saison de plus à en croire certains médias allemands. Et en cas de départ, l'ancien joueur du Real pourrait aussi filer à Liverpool, qui voit en lui le successeur idéal à Jürgen Klopp. Zidane au Bayern, cela pourrait donc surtout dépendre de Xabi Alonso. Mais si l'Espagnol tardait à se décider, il n'est pas exclu que les dirigeants bavarois accélèrent sur le champion du monde 1998.

🚨🔴 News #Alonso: Liverpool have also already contacted the management of Xabi #Alonso! Just like Bayern!



➡️ If Alonso leaves Leverkusen in the summer, it's currently a race between Liverpool and Bayern ✔️ #LFC



➡️ At Bayern, they know it will be very difficult to get Alonso.… pic.twitter.com/lzZQpk1XMX