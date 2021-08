Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L’attaquant français, Karim Benzema, a prolongé ce vendredi son contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2023. De son côté, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui avec son avenir.

Christophe Galtier Credit Photo - Icon Sport

🚨Alerte BUT ASSE ! 🚨

UNE PROLONGATION POUR CAMARA



Le capitaine des Verts est exemplaire et mérite aussi son nouveau contrat.



Le capitaine des Verts est exemplaire et mérite aussi son nouveau contrat.