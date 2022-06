Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

La grosse info : c'est imminent pour Tchouaméni au Real Madrid !

Selon les informations de The Athletic et RMC Sport, l'AS Monaco et le Real Madrid auraient trouvés un accord pour le transfert d'Aurélien Tchouaméni. Le montant du transfert s'élèverait à 80 millions d'euros, auxquels pourrait s'ajouter 20 millions de bonus.

Pour résumer Le Real Madrid touche au but pour Aurélien Tchouaméni et est persuadé que Kylian Mbappé reviendra la queue entre les pattes, Pascal Dupraz sort du silence... découvrez les infos de ce mardi 7 juin.

