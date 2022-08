Manchester United – Mercato : Cristiano Ronaldo a choisi sa prochaine destination !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le média allemand confirme en effet de Jorge Mendes a proposé CR7 au Borussia. CBS confirme aussi en affirmant que la piste de l'Atlético Madrid est abandonnée et que le Portugais n'a plus qu'un seul espoir de quitter MU : le BVB. A suivre...

Où jouera Cristiano Ronaldo cette saison ? La star espère quitter Manchester United, à 37 ans, mais on ne se bouscule pas au portillon. Le Sporting Portugal rêve de le rapatrier mais selon plusieurs sources, CR7 ne veut pas retourner chez les Lions. Sa volonté, selon Bild, est de rejoindre le Borussia Dortmund.

Pour résumer

