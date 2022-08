OL, OGC Nice – Mercato : le Real Madrid accélère pour Amine Gouiri !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Selon Radioestadio Noche et SPORT, le Real Madrid est vraiment chaud sur Amine Gouiri. Le club merengue voudrait faire du Niçois le successeur de Karim Benzema et il serait prêt à accélérer les négociations. Le but serait de l'acheter dès cet été.

A 22 ans, Gouiri, qui vient d'inscrire 22 buts en deux saisons avec les Aiglons, serait aussi dans le viseur de Rennes et West Ham. Le Real envisagerait de l'acheter avant la fin du Mercato et de le prêter à Nice cette saison. A suivre...