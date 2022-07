OL, OGC Nice - Mercato : le Real Madrid surveille un Lyonnais et un Niçois

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Et selon les informations du journaliste turc, Ekrem Konur, le Real Madrid aurait récemment ajouté le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais, Rayan Cherki, et l'attaquant de l'OGC Nice, Amine Gouiri, à cette liste. Même si rien ne dit que la Casa Blanca passera un jour à l'action pour les recruter, les deux internationaux Espoirs français seraient donc suivis par les pensionnaires de Santiago-Bernabéu.

