Real Madrid, OM - Mercato : un attaquant merengue éloigne Milik de la Fiorentina

Déjà intéressé par Arkadiusz Milik l'hiver dernier, la Fiorentina est revenu à la charge cet été pour recruter l'attaquant polonais, qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'Olympique de Marseille.

Mais pour renforcer son attaque, le club italien, orphelin de Dusan Vlahovic depuis l'hiver dernier, devrait plutôt recruter l'attaquant du Real Madrid, Juka Jovic. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, la Viola et la Casa Blanca seraient proches de trouver un accord pour le prêt de l'attaquant serbe, qui n'a jamais réussi à s'imposer au Real Madrid.

Pour résumer

La Fiorentina serait plus proche de boucler l'arrivée de Juka Jovic (Real Madrid) que celle d'Arkadiusz Milik (OM). En effet, la Viola et et la Casa Blanca seraient proches de trouver un accord pour le prêt de l'attaquant serbe.