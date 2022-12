Portugal, Real Madrid – Mercato : Cristiano Ronaldo file à Dubaï, Al-Nassr s'impatiente

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

De retour à Madrid où il a demandé à s'entraîner à Valdebebas sans savoir encore où son avenir le portera, Cristiano Ronaldo (libre, 37 ans) se donne encore un peu de temps pour décider de son futur club. Néanmoins, si l'on en croit Sport, le Portugais a quitté le centre d'entraînement du Real Madrid ces dernières heures pour rejoindre Dubaï et poursuivre sa préparation.

« Je souhaite le meilleur à Cristiano, peu importe sa décision »

Si, pour l'heure, la plus belle offre vient d'Arabie Saoudite où le club d'Al-Nassr a offert un pont d'or au quintuple Ballon d'Or, CR7 continue de jouer la montre afin de savoir si un club disputant la Ligue des Champions est prêt à lui ouvrir ses portes. Une situation qui n'est pas forcément très bien vécue dans le plus grand pays du Golge où on apprécie guère de servir de roue de secours.

Dans un entretien au média local SSC Sport, le président du club saoudien, Musalli Al-Muammar, a joué avec la presse l'interrogeant sur l'avancée du dossier, assurant « ne pas connaître Cristiano Ronaldo » avant de laisser entendre que tout était désormais entre les mains du joueur : « Cristiano était occupé récemment avec la Coupe du Monde et je ne m’attendais pas à ce qu’il négocie avec qui que ce soit. Nous ne parlerons pas des autres joueurs, je souhaite le meilleur à Cristiano peu importe sa décision».