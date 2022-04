PSG, FC Barcelone - Mercato : coup de tonnerre pour Haaland, le Real Madrid dicte sa loi !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Erling Haaland (21 ans) à Manchester City, c’est encore loin d’être fait. En début de semaine, la presse allemande a annoncé que l’attaquant du Borussia Dortmund était tombé d’accord avec les Cityzens sur les termes de son futur contrat. Vrai, selon certains spécialistes comme Alfredo Pedulla ou Josep Pedrerol. En revanche, cela ne veut pas dire que le transfert est déjà conclu. Loin de là, même, puisque le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot.

« À Madrid, personne ne leur a parlé d’un accord entre City et Haaland, a expliqué le présentateur de l’émission El Chiringuito hier soir. S’il devait y avoir un accord, Florentino Pérez aurait des nouvelles et pourrait alors décider d’agir. Pour l’instant, on lui dit qu’Haaland a envie de jouer au Real Madrid. À aucun moment, son entourage ne lui a dit que ce serait un problème de jouer avec Kylian Mbappé. Moi, je pense qu’on essaye de faire croire qu’il se rapproche de Manchester pour que le Real Madrid entre en jeu. Ils veulent utiliser le Real pour faire monter le prix du transfert par City. »

En filigrane, on comprend surtout que c’est le Real Madrid qui dicte sa loin dans le dossier Haaland. Dès l’instant où le club espagnol aura décidé de poser sa candidature de manière concrète, l’attaquant norvégien accourra vers la capitale espagnole. « Manchester City lui a fait savoir qu’il ferait une équipe pour lui, confirme l’agent Pedro Bravo. En réalité, le cas Haaland est plus sportif qu’économique. » Le président Pérez le sait depuis longtemps mais attend juste de finaliser le dossier Mbappé pour se positionner plus en détails.

Pour résumer Si Manchester City a bel et bien formulé une proposition juteuse à Erling Haaland (Dortmund, 21 ans) en vue du mercato estival, le Real Madrid aurait encore toutes les cartes en mains dans ce dossier XXL et attend juste le bon moment.

