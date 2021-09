PSG - Mercato : après Mbappé, un autre joueur rend fou le Real Madrid

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Mariano Diaz rend fou le Real Madrid. Le buteur passé par l’OL aurait été proche de quitter le club merengue dans les dernières du mercato rapporte AS. Le Valence CF et le Rayo Vallecano aurait notamment proposé un prêt avec un salaire en plus de ce que le Real lui verse déjà. Il aurait donc pu partir en touchant plus qu’à Madrid tout en bénéficiant potentiellement de plus de temps de jeu.

Le média espagnol rapporte même que le joueur aurait refusé et ce contre l’avis de son entourage qui lui auraient conseiller de profiter de cette occasion. Chose que dément son agent, David Aranda interrogé par ABC. «Le 31, Mariano devait aller à Valence. Les contrats étaient rédigés et signés par les trois parties, le Real Madrid était d'accord et le joueur motivé, considérant que c'était la meilleure option pour sa saison. Mais nous n'avons eu personne, il s'est passé quelque chose qui nous a surpris et que nous ne pouvons toujours pas comprendre. (...) Arrivé à un moment, l'affaire est tombée à l’eau» a expliqué son représentant avant de poursuivre.

«Pour le Rayo, ça s'est passé comme ça. Le président nous a appelés et a fait tout son possible, j'ai parlé avec lui jusqu'à 23h45. Mais ce n'est pas une décision à prendre à la va-vite. (…) Mariano est un compétiteur et est resté au Real Madrid en perdant de l'argent. Toutes les saisons, il a eu des offres supérieures. Ce n'est pas une question de confort, car sa maison n'est pas ici mais à Barcelone. C'est une question de mercato, c'est un compétiteur».

Des déclarations étonnantes que de qualifier le dominicain de compétiteur alors qu’il n’a joué que 1510 minutes pour 6 réalisations et que Carlo Ancelotti lui aurait fait savoir qu’il ne comptait pas sur lui et qu’il serait son troisième choix derrière Benzema et Jovic.

😬 Su 'no' al Rayo el último día del mercado es la segunda vez que deja 'colgado' al #RealMadrid con un contrato de cesión ya preparado y listo para firmar. https://t.co/syjlJ5gwGo — Diario AS (@diarioas) September 1, 2021