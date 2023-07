PSG – Mercato : Campos fait une jolie prise au Real Madrid... pour le Celta Vigo !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

En charge du recrutement du PSG, .Luis Campos est aussi le conseiller sportif du Celta Vigo.

Dotor file en Galice

Et ce jeudi, le club de Galice annonce l'arrivée du capitaine du Real Madrid Castilla, Carlos Dotor. «Le Real Madrid C. F. et le RC Celta ont convenu du transfert Carlos Dotor, confirme le Real. Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection à Dotor et lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape de sa vie».

𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 ¡Dotor para el centro del campo! 🔝



Compromiso, carácter y calidad para reforzar las filas del #RCCelta ⚽️



¡Bienvenido, Carlos! 🆕💙 #Dotor2028 — RC Celta (@RCCelta) July 20, 2023

Podcast Men's Up Life