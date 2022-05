PSG - Mercato : Ceferin reprend le Real Madrid et Tebas de volée après la prolongation de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Interrogé par la BBC, le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, s'est exprimé sur les réactions du Real Madrid et de la Liga après la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Pour rappel, la Liga a décidé de porter plainte après cette prolongation, dénonçant la surface financière du PSG qui "menace le football".

"Ceux qui respectent nos règles sont les bienvenus dans nos compétitions : ceux qui ne les respectent pas ne le peuvent pas. Ce n’est ni le Real Madrid ni personne d’autre qui va dire à l’UEFA ce qu’il faut faire. Ils sont outrés d’un certain point de vue et, pour autant que je sache, leur offre était similaire à celle du PSG (…) Je l’ai dit de nombreuses fois et je le répète, dites-moi un seul argument pour lequel ils (les Qataris, ndlr) ne devraient pas être les propriétaires d’un club. Ne pensez-vous pas que les autres clubs anglais ont des propriétaire. Ils ont des propriétaires des États-Unis, certains du Moyen-Orient d’autres d’Angleterre. C’est donc exactement la même situation et je suis vraiment fatigué de ces accusations sans aucun fondement concret", a lâché le président de l'UEFA.

"Not Real Madrid or anyone else will tell Uefa what to do."