PSG - Mercato : en attendant Mbappé, le Real Madrid tient sa première recrue de l'été prochain !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Bien parti pour recruter librement l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, l'été prochain, le Real Madrid serait également en pôle pour s'offrir Antonio Rüdiger, qui arrive en fin de contrat en juin prochain avec Chelsea.

Selon les informations du média anglais The Athletic, la Casa Blanca aurait trouvé un accord de principe oral avec le défenseur central allemand, qui devrait signer un pré-contrat avec le club merengue lors du mercato hivernal. Chez les Merengue, Antonio Rüdiger viendrait renforcer une défense centrale déjà composée de David Alaba, Eder Militão, Nacho et Jesus Vallejo.

Real Madrid are growing in confidence that #CFC defender Antonio Rudiger will sign a pre-contract with them in January and join on a free transfer next summer.



