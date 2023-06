PSG - Mercato : Mbappé prêt à forcer son départ, la date de son arrivée au Real Madrid connue ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le feuilleton du mercato estival continue d’avancer. L’avenir de Kylian Mbappé au PSG est totalement incertain et le Real Madrid compte bien en profiter pour remplacer Karim Benzema qui s’est engagé du côté d’Al-Ittihad en Arabie saoudite. Et selon les dernières indiscrétions, la Casa Blanca accèlere pour signer la star de l’Équipe de France et du PSG. Selon les informations de Ramon Alvarez de Mon rapportés par Onze Mondial, le Reak Madrid aurait réalisé des avancées significatives dans le dossier Kylian Mbappé.

Mbappé absent de la pré-saison du PSG ?

Le journaliste travaillant pour Marca et Gol Play penserait que le deal avec le PSG serait possible dans les deux prochaines semaines. François Gallardo, lui, confirme que Mbappé forcera son départ en ne prenant pas part à la pré-saison du PSG et donc à la reprise des entraînements pour signer au Real Madrid le 22 juillet prochain.