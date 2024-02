PSG Mercato : le maire de Madrid jette un grand froid pour Mbappé !

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Kylian Mbappé semble se rapprocher de plus en plus du Real Madrid. Aux dernières nouvelles, il ne manquerait plus que quelques détails pour voir l’actuel attaquant du PSG apposer sa signature sur le juteux contrat proposé par le club espagnol.

« Nous n’avons pas besoin de Mbappé pour gagner à Madrid »

Le maire de Madrid a été interrogé sur ce sujet brûlant et a préféré botter en touche d’une curieuse manière. « Mbappé ? Nous n’en n’avons pas besoin pour gagner ici à Madrid », a affirmé José Luis Martinez Almeida hier soir au micro d’El Chiringuito TV.

