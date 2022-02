PSG - Mercato : le Real Madrid a déjà une date pour l'annonce de l'arrivée de Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Ce mardi, Jérôme Rothen a affirmé dans son émission "Rothen s'enflamme" sur RMC Sport que les relations entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se sont réchauffées au sujet d'une possible prolongation de contrat.

Mais de l'autre côté des Pyrénées, l'optimisme serait toujours de mise. Selon les informations de Goal, le club merengue serait convaincu que Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. La Casa Blanca aurait même déjà décidé d'une date pour annoncer l'arrivée de l'attaquant français. Même si elle n'a pas encore filtrée, elle n'interviendrait pas avant la fin de la saison.

🚨🚨| Kylian Mbappé to Real Madrid will be OFFICIAL once the season ends. 🐢🔜⚪ @goal & @spox_news #rmalive pic.twitter.com/IqJP5QmHpy