PSG Mercato : le Real Madrid a fait son offre finale à Mbappé et a choisi son numéro

Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Kylian Mbappé, qui aurait annoncé cette semaine au Paris Saint-Germain sa décision de quitter le club à l'issue de la saison, devrait poursuivre sa carrière au Real Madrid même rien ne serait encore signé entre la star française et le club merengue. Mais selon Pablo Gallego, le deal du champion diu monde 2018 à la Casa Blanca serait très très avancé.

Le Real Madrid veut donner le numéro 10 à Mbappé

D'après le journaliste français, les dirigeants merengue proposeraient à Kylian Mbappé une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros répartie sur cinq ans, un salaire annuel entre 20 et 25 millions d'euros et 60% de ses droits d'images. Et le club madrilène aurait même déjà proposé au Bondynois le numéro 10, qui devrait être laissé vacant par Luka Modric à la fin de la saison.

