PSG - Mercato : le Real Madrid a repris son plan drague avec Mbappé !

Le Real Madrid n’a absolument pas lâché Kylian Mbappé. La stratégie du club espagnol était dorénavant de ne plus évoquer le nom de l’attaquant du PSG pour ne plus fâcher les dirigeants du club de la capitale. Mais il faut croire que c’est plus fort que lui.

Vinicus Junior, auteur d’un doublé salvateur samedi à Elche (2-1), a ainsi mis les pieds dans le plat en évoquant son admiration pour le champion du monde 2018. Et le crack brésilien n’y est pas allé de main morte.

« Tous les joueurs aimeraient évoluer avec Mbappé, a-t-il déclaré dans Esporte Interativo. C’est un très grand joueur, comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi avant lui. Il incarne la nouvelle génération qui arrive et va s’installer pendant les prochaines années. » Au Real Madrid ?

