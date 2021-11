PSG - Mercato : le Real Madrid a une autre priorité que Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Depuis plusieurs mois, le Real Madrid fait des pieds et des mains pour recruter l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui sera libre de tout contrat l'été prochain. Mais en parallèle, le club merengue souhaiterait prolonger Vinicius Junior, qui n'en finit plus de briller cette saison (9 buts et 7 passes décisives en 15 matchs disputés toutes compétitions confondues). Une prolongation qui serait en bonne voie.

En effet, selon les informations d'ABC, l'ailier gauche brésilien devrait prolongé son contrat jusqu'en juin 2028 avec la Casa Blanca. Alors que l'ancien joueur de Flamengo touche actuellement 3,5 millions d'euros par an, son salaire devrait augmenter au minimum à 5,5 millions d'euros annuel et sa clause libératoire devrait passer à un milliard d'euros.

