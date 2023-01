PSG - Mercato : le Real Madrid attend que Mbappé fasse le premier pas

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Alors qu'il semblait se diriger vers un départ libre au Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain et de snober la Maison Blanche. Mais le club merengue ne serait pas rancunier avec l'attaquant français et voudrait toujours le recruter.

Pérez attend un appel de Mbappé

Mais le champion d'Europe en titre aurait posé une condition pour reprendre les discussions avec l'ancien Monégasque. En effet, d'après le site madrilène Defensa Central, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui vient de recruter la pépite de Palmeiras, Endrick, et se concentre sur la signature du milieu de terrain du Borussia Dortmund, Jude Bellingham, pour l’été prochain, attendrait que Kylian Mbappé fasse le premier pas et qu'il l'appelle. Toujours selon les informations de Defensa Central, le champion du monde 2018 et son entourage seraient de nouveau très intéressés à l'idée de rallier la capitale espagnole.

Fabien Chorlet

Rédacteur