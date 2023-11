PSG - Mercato : le Real Madrid envoie un message cinglant à Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Il y a environ deux semaines, la Cadena SER a annoncé que le Real Madrid aurait abandonné l'idée de recruter la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, l'été prochain. Mais depuis ces révélations de la radio espagnole, les démentis se sont multipliés et de nombreux médias ont affirmé que la Casa Blanca serait toujours intéressé par le natif de Bondy.

"La déception persiste encore"

Mais le Real Madrid ne ferait plus de l'attaquant français une obsession et aurait encore l'épisode d'il y a deux ans en travers de la gorge. Présent sur le plateau de l'émission espagnole, El Chiringuito TV, Pipi Estrada a assuré avoir interrogé les dirigeants merengue sur le dossier Mbappé. "Avant, c'était une affaire à deux, maintenant c'est une affaire pour lui seul... et la déception persiste encore", aurait lâché les pensionnaires de Santiago-Bernabéu au journaliste espagnol.

