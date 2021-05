PSG - Mercato : le Real Madrid réserve un camouflet encore plus retentissant qu’avec Mbappé !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Les relations entre le PSG et le Real Madrid se seraient détériorées. Selon As, le projet de Super Ligue monté en sous-marin notamment par le club espagnol a refroidi l’entente cordiale entre les deux cadors européens, au point que tous les coups (ou presque) semblent permis au mercato.

Ce n’est ainsi pas pour rien que Florentino Pérez pourrait tenter sa chance avec Kylian Mbappé cet été... et que le PSG en fasse de même avec Raphaël Varane. Un autre dossier majeur pourrait éloigner les deux clubs : Mauricio Pochettino.

Pochettino coté dans les hautes sphères du Real Madrid

Le quotidien madrilène assure que l’actuel coach du PSG fait bel et bien partie de la short-list du Real Madrid pour remplacer Zinédine Zidane sur le banc merengue la saison prochaine. Mieux, le technicien argentin serait très intéressé par le poste, lui qui se pose des questions sur sa continuité à Paris.

« Pochettino est disposé à quitter le PSG et il est l’entraîneur qui plaît le plus à la partie noble des dirigeants du Real Madrid, estime le journaliste Jorge Picon. Le club espagnol reste attentif à la situation et attend le bon moment pour se positionner. »