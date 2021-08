PSG - Mercato : le Real Madrid résigné à reporter le transfert de Mbappé ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Kylian Mbappé n'est pas encore un joueur du Real Madrid. Malgré deux offres formulées par la Maison Blanche au Paris Saint-Germain, les deux clubs n'ont toujours pas trouvé d'accord pour le transfert de l'attaquant français, selon les informations de Sky Sports.

Face à l'intransigeance du PSG, le club merengue réfléchirait désormais à attendre janvier prochain pour enrôler Kylian Mbappé, qui sera libre de s'engager où il le souhaite en vue de la saison 2022-2023. "Pour l'heure, Paris n'a pas encore donné une réponse à la deuxième offre du Real Madrid (...) Elle pourrait intervenir ce vendredi soir", a précisé la chaîne britannique.

