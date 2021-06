PSG – Mercato : le Real Madrid veut des adieux de légende pour Sergio Ramos

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Après seize ans au Real Madrid, Sergio Ramos s'apprête bel et bien à quitter la Casa Blanca. En fin de contrat, l'ancien joueur du FC Séville demande deux ans de contrat alors que Florentino Pérez ne lui propose qu'une prolongation d'un an. Des clubs anglais, le PSG mais aussi le FC Séville se seraient positionnés. Et selon ABC, la sortie de Ramos est imminente, le Real ne voulant pas déroger à sa politique de ne proposer que des contrats d'un an à ses trentenaires.

Le média croit savoir que Pérez et Ramos doivent s'appeler ces prochains jours afin de planifier l'officialisation du départ de l'Andalou. Le club souhaiterait voir Ramos, actuellement en vacances, poser avec les 22 trophées qu'il a remportés sous le maillot merengue. « Le Real veut lui préparer des adieux digne de sa légende », peut-on lire sur Bernabeu Digital, le site dédié aux Merengue. Le joueur, lui, penserait à organiser une conférence de presse ou à écrire une lettre, comme l'a fait Zinédine Zidane il y a quelques jours.