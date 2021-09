PSG - Mercato : Mbappé a déjà semé la zizanie dans le vestiaire du Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

On a longtemps cru que Kylian Mbappé serait un joueur du Real Madrid cette saison. Et pourtant, l’émir du Qatar a tenu bon devant les offres faramineuses et répétées de Florentino Pérez. Le président de la Casa Blanca est même allé jusqu’à proposer 170 + 10 M€ de bonus pour s’attacher les services de l’attaquant du PSG.

Toute cette opération n’est finalement pas allée au bout et aurait crispé une partie vestiaire du Real Madrid. Selon El Mundo, ce n'est pas contre le Français que plusieurs joueurs seraient agacés... mais bel et bien contre leur direction. Beaucoup de Merengue ne comprennent pas comment Pérez a pu aller jusqu'à proposer 200 millions d'euros, alors qu'en même temps, il leur a demandé de faire des efforts d'un point de vue salarial pour aider le club.

Pour faire face aux pertes financières liées au coronavirus, les joueurs du Real Madrid ont ainsi accepté une réduction de salaire de 10%. Sans compter que les négociations pour des prolongations, en plus de celles déjà actées, vont aussi dans le sens de l'austérité. Le feuilleton Mbappé n’a donc pas fini de faire couler de l’encre.

