PSG - Mercato : la raison de la volte-face du Real Madrid pour Mbappé dévoilée !

Depuis ce mercredi et la révélation de la Cadena SER sur l'abandon du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé, le feuilleton de l'avenir de l'attaquant français a pris une nouvelle tournure. Mais alors que RMC Sport a, depuis, contredit cette information, pointant du doigt une version donnée par la Casa Blanca pour se donner l'image d'un club distant, au cas où Kylian Mbappé ne viendrait finalement pas dans la capitale espagnole l'été prochain, le journaliste espagnol de la Cadena SER qui a lâché la bombe sur l'ancien Monégasque, Jesus Gallego, s'est exprimé un peu plus en détail à ce sujet.

Bellingham et Vinicius à l'origine de la volte-face du Real Madrid pour Mbappé ?

"Le Real Madrid a réalisé que le modèle a changé et qu'il a actuellement deux joueurs qui seront les porte-étendards du club pour les sept prochaines années. Jude Bellingham et Vinicius Juniors sont les joueurs phares. Payer Kylian Mbappé trois fois plus que ces deux-là serait une erreur. Beaucoup ne l'accepteraient pas bien. Le deux derniers joueurs qui ont défié le Real Madrid pour l'argent sont tous deux parties. L'un était Cristiano Ronaldo, et l'autre Sergio Ramos", a expliqué Jesus Gallego dans l'émission El Larguero.

