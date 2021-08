PSG - Mercato : Mbappé bientôt annoncé au Real Madrid, accord pour Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Kylian Mbappé au Real Madrid, ce ne serait plus qu’une question de temps. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que le PSG ne devrait plus trop tarder à libérer le champion du monde 2018 pour rejoindre son club de cœur. La vraie question est de savoir si la deuxième offensive des Merengue sera la bonne : 170 M€ plus 10 M€ de bonus facilement atteignables. Soit 180 M€, la somme payée à l’AS Monaco pour l’enrôler en 2017 (145 M€ + 35 M€ de bonus en cas de vente ou de prolongation).

Hier soir, le PSG n’avait pas répondu positivement à la nouvelle approche des Merengue mais des négociations étaient en cours entre les deux clubs. Le compte à rebours a démarré. « Convoqué par Didier Deschamps, Mbappé est attendu à Clairefontaine lundi... à moins qu’il soit autorisé à faire un crochet par Madrid pour finaliser son transfert, explique le quotidien sportif. Au club espagnol, on s’y préparait, ces dernières heures. Ce matin, il se trame avec un peu plus d’acuité que Kylian Mbappé a probablement porté pour la dernière fois le maillot parisien, vendredi dernier à Brest (4-2). »

Dans l’émission El Chiringuito d’hier soir, Josep Pedrerol a confirmé l’imminence du transfert en ajoutant qu’on n’aurait pas à attendre mardi pour en voir le dénouement. Il devrait intervenir aujourd’hui ou plus sûrement ce week-end. Autre bombe lâchée par Pipi Estrada : « Florentino Pérez a déjà trouvé un accord avec Erling Haaland et Mino Raiola pour l’année qui vient. » Autant dire que la perspective de voir évoluer ensemble les deux successeurs annoncés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi semble bien réelle.

‼ "FLORENTINO ha llegado a un ACUERDO con HAALAND y su AGENTE para el año que viene"



🚨 ¡Ojo a @PipiEstrada1 en #ChiringuitoMbappé! pic.twitter.com/i4fYbLaWdx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 26, 2021