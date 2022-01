PSG - Mercato : Mbappé se fait désirer, Haaland en profite pour dire oui au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

On le sait depuis le début du mercato : les noms de Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Dortmund) seront forcément liés cette année. Et pour cause, le marché des attaquants de pointe se jouera par effet dominos, surtout quand il s’agit de buteurs de cette trempe-là.

Ainsi, l’émission El Chiringuito a consacré hier soir une partie de ses débats à alimenter ces deux dossiers brûlants en compagnie de Pedro Bravo. « Si Kylian Mbappé avait souhaité prolongé son contrat au PSG, il l’aurait déjà fait depuis bien longtemps », a affirmé le super agent.

Présent lui aussi en plateau, Eduardo Inda lâché une petite bombe sur Haaland : « Il aurait déjà dit oui au Real Madrid ! » Josep Pedrerol a confirmé cette tendance en nuançant : « Au sein du Real Madrid, on sait que le Borussia fera un effort considérable pour qu’il reste à Dortmund. »

⚠️"HAALAND ya le habría DADO el SÍ al REAL MADRID"



¡Primera EXCLUSINDA en #ChiringuitoInda! pic.twitter.com/2NK3PhKQNZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 18, 2022