PSG - Mercato : Mbappé, une peur bleue avant de signer au Real Madrid ?

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne veut toujours pas prolonger l'aventure avec le club de la capitale et semble se diriger vers un départ libre en fin de saison au Real Madrid.

En attendant, c'est en tant que joueur du PSG que le champion du monde 2018 a accordé un entretien à Amazon Prime Vidéo et Thierry Henry où il a révélé sa plus grande peur.

"J'ai peur de ne pas gagner et de décevoir, parce que tu es exigeant avec toi-même. Je suis encore plus exigeant avec moi-même que les gens ne peuvent l'être avec moi. Tu as toujours une sur exigence envers toi-même. C'est ce qui t'anime tous les jours", a expliqué Kylian Mbappé.

