PSG - Mercato : Sergio Ramos pousse Mbappé au Real Madrid

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain et semble se diriger vers un départ libre au Real Madrid.

Pour en savoir plus sur la Casa Blanca, le champion du monde 2018 aurait posé des questions à trois de ses coéquipiers du PSG qui ont déjà joués au Real Madrid, selon les informations du site Defensa Central. Il s'agit de Sergio Ramos, Angel Di Maria et Keylor Navas. Et celui qui aurait le plus poussé Kylian Mbappé vers le club madrilène serait Sergio Ramos, qui n'a toujours pas joué la moindre minute depuis son arrivée au club de la capitale.

🚨EXCLUSIVA DC 🚨 | Sergio Ramos y Di María, cara y cruz en el fichaje de Mbappé por el Madridhttps://t.co/nSJgmaSoYC#HalaMadrid #RealMadrid pic.twitter.com/XKsZbFKjfZ — Defensacentral.com (@defcentral) October 16, 2021