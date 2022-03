PSG - Mercato : un ancien du Real Madrid vend la mèche pour l'arrivée de Mbappé chez les Merengue

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Au micro de la Cadena Ser, l’ancien attaquant et directeur sportif du Real Madrid, Predrag Mijatovic, a annoncé que le transfert de Kylian Mbappé à la Casa Blanca était bouclé.

"Mbappé va jouer au Real Madrid"

"Selon les informations que j’ai, ils m’assurent que tout est bien et que Mbappé va jouer ici. Je crois que ce sont des sources fiables, même si on sait tous que dans le football, jamais rien n’est sûr à 100%. Mais je crois que ces sources ont de très bonnes informations. Et j’espère le voir ici. Selon les informations que l’on m’a données, tout est bouclé", a-t-il déclaré à la radio espagnole.

