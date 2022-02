PSG - Mercato : un ancien président du Barça annonce la signature de Mbappé au Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain où il est arrivé à l'été 2018 en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé semble se diriger tout droit vers une arrivée libre au Real Madrid l'été prochain.

"Mbappé a déjà signé avec le Real Madrid"

Pour Joan Gaspart, cela ne fait plus l'ombre d'un doute, l'attaquant français sera un joueur merengue la saison prochaine. Sur les ondes de Radio Marca, l'ancien président du Barça a assuré que Kylian Mbappé avait déjà signé en faveur du club madrilène. "Je vais vous donner l'exclusivité : Kylian Mbappé a déjà signé avec le Real Madrid, j'en suis certain. Je connais Florentino Perez et j'en suis certain."

💥💣 Gaspart en @RadioMARCA: "Os voy a dar la exclusiva. Kylian ya ha fichado por el Real Madrid" https://t.co/V5hUyj2UcZ — MARCA (@marca) February 2, 2022