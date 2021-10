PSG - Mercato : un clin d'oeil de Mbappé au Real Madrid en dit long sur son avenir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Kylian Mbappé a donné la victoire ce dimanche à l'équipe de France face à l'Espagne (2-1) en finale de la Ligue des Nations 2021. L'attaquant du Paris Saint-Germain a évidemment célébré ce nouveau titre conquis avec les Bleus.

Et une photo partagée par Kylian Mbappé fait beaucoup parler en Espagne. En effet, le champion du monde 2018 a publié dans la story de son compte Instagram une publication de l'équipe de France où on le voit manifester sa joie avec en fond un drapeau du Real Madrid. De quoi enflammer les supporters merengue et alimenter encore un peu plus la rumeur d’une arrivée du natif de Bondy dans la capitale espagnole.

Il faut avoir l’œil ! 😉 pic.twitter.com/6aQLSAxHJe — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) October 11, 2021