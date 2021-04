Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Alors que Kylian Mbappé continue d'agiter les coulisses Mercato du Real Madrid, la tendance est plutôt à une prolongation au PSG pour 'attaquant des Bleus. Un joueur français s'apprête toutefois à rejoindre le Real et il l'a confirmé lui-même.

Poirier va rejoindre le Real

Il s'agit de...Vincent Poirier, le basketteur. Le pivot de l'équipe de France va débarquer de NBA où il n'avait plus de contrat après avoir évolué à New York, Philadelphie et Boston. A 27 ans, le Francilien va s'engager pour trois ans et demi. Il l'a confié à L'Equipe ce week-end, avec l'objectif de participer aux prochains JO de Tokyo avec les Bleus.