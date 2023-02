PSG - Mercato : une légende du Real Madrid met un gros coup de pression à Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Alors que Kylian Mbappé a décidé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain l'été dernier et donc de snober le Real Madrid, des rumeurs circulent toujours sur la possible arrivée du champion du monde 2018 dans la capitale espagnole.

"Mbappé doit venir au Real Madrid avec la tête basse"

Mais pour l'ancien milieu offensif du Real Madrid, Guti, devenu consultant pour l'émission espagnole El Chiringuito TV, si Kylian Mbappé venait à rejoindre la Casa Blanca, il devrait se faire tout petit. "Mbappé doit venir au Real Madrid avec la tête basse et être un parmi d'autres dans le vestiaire. Si ce n'est pas le cas c'est qu'il se trompe et ne sait pas dans quel club il vient. C'est la réalité. Figo est venu, Ronaldo est venu... Je ne sais pas quelle est sa réalité à Paris et comment ça se passe dans le vestiaire du PSG. C'est peut-être le meilleur joueur du monde qui serait signé, mais le Real Madrid est beaucoup plus que cela."

Fabien Chorlet

Rédacteur