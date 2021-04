PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : David Alaba aurait fait son choix !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, David Alaba quittera le champion d'Europe en titre cet été après onze ans passés au club. Courtisé par le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea, le défenseur central autrichien aurait fait son choix pour son avenir.

David Alaba Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations de Sky Allemagne, David Alaba sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Le joueur polyvalent de 28 ans tiendrait un accord avec la Casa Blanca sur les bases d'un contrat de cinq saisons, soit jusqu'en juin 2026. L'officialisation de son transfert dans la capitale espagnole devrait intervenir dans les prochaines semaines.

This will be an opportunity for us to rise again. #packmas @FCBayern pic.twitter.com/L6Ae7bl09Z