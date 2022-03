PSG, Real Madrid, FC Barcelone - Mercato : coup de théâtre pour Mbappé et Haaland !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain aurait proposé une offre de prolongation de contrat démentielle à Kylian Mbappé. Elle porterait sur un contrat de deux ans avec un salaire annuel de 50 millions d’euros net plus une prime à la signature de 100 millions d'euros.

Mais pour Josep Pedrerol, pas de quoi s'inquiéter, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid la saison prochaine. "Au Real Madrid, personne ne s'inquiète des prétendues offres faites à Mbappé. Il n’y a pas de cas Mbappé. Il jouera au Real Madrid la saison prochaine", a réaffirmé le présentateur de l'émission espagnole, El Chiringuito TV, Josep Pedrerol, avant d'évoquer le dossier Erling Haaland.

"Le Real Madrid sait et pense que son rival pour signer Haaland est Manchester City, et non pas le FC Barcelone. Ce serait une opération qui coûterait environ 200 millions d'euros et le Barça ne peut pas se le permettre."

🚨 EXCLUSIVA de @jpedrerol 🚨



❌ "NO hay 'CASO MBAPPÉ. JUGARÁ en el REAL MADRID"



💣 "El asunto ahora es si TAMBIÉN va EN SERIO a por HAALAND". #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/PyIvMMW5UQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2022