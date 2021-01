PSG, Real Madrid, Juventus : le dossier Ramos se tend, une finale pour CR7

MARCA : « Haute tension »



Marca revient sur le dossier de la prolongation de Sergio Ramos et assure que les positions sont très éloignées avec le Real Madrid. Le capitaine merengue n’accepte ni la durée du contrat proposé (1+1) ni la baisse de salaire qui lui serait imposée par ses dirigeants. Le PSG est à l’affût.

AS : « Rois Olympiques »



De son côté, AS choisit de donner la vedette aux « Rois Olympiques » Saul Graviotto et Mireia Belmonte en confirmant que la prolongation de Ramos est au point mort au Real Madrid. Le stoppeur espagnol de 34 ans est désormais à l’écoute des offres extérieures, comme celle du PSG.

MUNDO DEPORTIVO : « Cadeau des Rois »

Mundo Deportivo se délecte du couac Ramos au Real Madrid et se prépare au choc entre l’Athletic Bilbao et le FC Barcelone à San Mames en Liga (21h). Le défi lancé par Ronald Koeman à Lionel Messi et consorts : ramener un troisième succès consécutif à l’extérieur.

SPORT : « Merci pour vos valeurs »

C’est l’heure des remises des médailles du côté de SPORT, qui a décerné celle des « valeurs à l’international » à Messi. Enfin, nous avons fait un petit crochet en Italie où le choc entre l’AC Milan et la Juventus Turin concentre toute l’attention locale. Le terme de « finale » est même lâché avec Cristiano Ronaldo en vedette.